『Galashield Pebbles for Plants Succulent Rocks Aquarium Gravel Fish Tank Rocks Decorative Stones for Vases and Planters [2 LBS | 2-4 CM] 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 02時 32分に出品され04月14日 02時 32分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Galashield Pebbles for Plants Succulent Rocks Aquarium Gravel Fish Tank Rocks Decorative Stones for Vases and Planters [2 LBS | 2-4 CM]ブランド：Galashield商品サイズ：高さ：5.9 cm横幅：21.6 cm奥行：24 cm 商品番号：KT9397色：Marble Maifanitum素材：Stone