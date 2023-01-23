『４個セット ペット用ウンチ処理袋 ポイ太くん 300枚入×４ （枚数増量）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 49分に出品され03月11日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
枚数：300枚
サイズ：水溶性紙 約20×23cm、ビニールパック：約20×30cm（マチ約2+2cm）
原材料：ポリエチレン、紙（水溶紙）
２００枚から３００枚に増量！！ 手を汚さずに愛犬のフンを持ち帰って水洗トイレに捨てられる、お散歩用フン処理バッグです。1枚あたり中型犬の1回の便の量を基準として作られていますが、個体によって変わりますので、足りない場合は2枚に分けてお使いください。炭酸カルシウム配合のポリ袋と水溶性の紙でできていますので、そのまま可燃ゴミとして出すことができます。また紙の部分は、ウンチごと水洗トイレに流してもOK。
【ご注意】
※他のモールと並行販売しているため、在庫状況がタイムリーに反映していないことがございます。在庫切れの際はお取り寄せになるため発送までにお時間がかかります。また再入荷が難しい場合はキャンセル返金にて対応させていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。
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落札価格8624円
553 入札履歴
終了
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