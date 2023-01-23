『４個セット ペット用ウンチ処理袋 ポイ太くん 300枚入×４ （枚数増量）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 49分に出品され03月11日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 枚数：300枚

サイズ：水溶性紙 約20×23cm、ビニールパック：約20×30cm（マチ約2+2cm）

原材料：ポリエチレン、紙（水溶紙）

２００枚から３００枚に増量！！ 手を汚さずに愛犬のフンを持ち帰って水洗トイレに捨てられる、お散歩用フン処理バッグです。1枚あたり中型犬の1回の便の量を基準として作られていますが、個体によって変わりますので、足りない場合は2枚に分けてお使いください。炭酸カルシウム配合のポリ袋と水溶性の紙でできていますので、そのまま可燃ゴミとして出すことができます。また紙の部分は、ウンチごと水洗トイレに流してもOK。







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