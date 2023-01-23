『ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 17時 06分に出品され05月08日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
【商品説明】
・※こちらの商品はお客様組み立てとなります。 組み立ての際は、脚立や踏み台などをご用意下さい。 ※組み立て用の工具は商品に付属しております。 ※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。 ※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
・サイズ (約)幅40cm×奥行き40cm×高さ240～255cm ※幅と奥行きはベース（土台）のサイズとなります。
・材質 支柱 : 紙管、麻巻き 張り材 : 生地（ポリエステル） 板材 : パーティクルボード
・耐荷重・木登りキャットポール本体…(約)12kg ・ハンモック…(約)6kg 組み立ての目安(約)10分
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 42.50 cm
奥行 : 58.50 cm
重量 : 7.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8624円
747 入札履歴
終了
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