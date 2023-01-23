新小赤　400匹　小赤　当歳　餌金　金魚　金魚すくい　エサ金【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

北海道、沖縄、福島県、東北地方、鹿児島県・２日以上かかる離島には、

輸送期間が長いので発送できません。

暑い時期は(気温30度以上） 福岡県以外の九州地方及び栃木県は午後着となりますので送れません。

生物ですので 必ず午前中にお受取りできる日をお知らせ下さい。（冬場 午後着地域は 14-16時）

月曜日は定休日のため火曜日着は指定できません。

送料は1箱 （梱包料金含む）1500円 です。

同梱できる場合は別途110円かかります。

基本的には観賞用ではありませんので 柄や色のご指定はできません。

金魚の相場があるため、落札日から7日以内にお取引完了できる方のみご購入をお願い致します。

上記に記載の配達できない地域の人が間違ってご注文された場合や個数を間違えてご入力された場合などは、キャンセルとさせていただきます。

活き物ですので、発送当日に調子が悪い場合 到着日の変更や発送をお待ちいただく場合があります

発送時にスレ防止のための薬品を少量使用しております。

ご質問は [email protected] までメール下さい。