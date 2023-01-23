ショートブーツ メンズ ワークブーツ サイドジップ レースアップ ブーツ 厚底ブーツ 革靴 ミリタリーブーツ エンジニアブーツ 軽量 滑りにくい 防寒【年末の贈り物】

商品情報

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素材：フェイクレザー

カラー：黒/ブラック

サイズ：37(23.5cm) 38(24cm) 39(24.5cm) 40(25cm) 41(25.5cm) 42(26cm) 43(26.5cm) 44(27cm)

適用場合：通勤 通学 ビジネス レジャー 仕事 外回り 旅行 日常着用 カジュアル デート

使用対象:メンズ 男性 学生 ジュニア



【履きやすい】ブーツの側面にジッパーがあります。さらに、ジッパーなので脱ぎ履きが簡単。

【通気性抜群】インソールには防臭効果のある素材を使用しており、通気性抜群です、蒸れにくいですから、どのぐらいの時間にはいても快適。

【柔らかな履き心地】靴の内側には柔らかなPU素材が施されてあるので、足当たりが良く、靴内のムレも防ぎます。衝撃を減らす耐震技術を採用し、長時間歩きの疲れを軽減し、快適な体験をもたらします。