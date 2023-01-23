『ショートブーツ メンズ ワークブーツ サイドジップ レースアップ ブーツ 厚底ブーツ 革靴 ミリタリーブーツ エンジニアブーツ 軽量 滑りにくい 防寒【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 11時 08分に出品され04月05日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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素材：フェイクレザー
カラー：黒/ブラック
サイズ：37(23.5cm) 38(24cm) 39(24.5cm) 40(25cm) 41(25.5cm) 42(26cm) 43(26.5cm) 44(27cm)
適用場合：通勤 通学 ビジネス レジャー 仕事 外回り 旅行 日常着用 カジュアル デート
使用対象:メンズ 男性 学生 ジュニア
【履きやすい】ブーツの側面にジッパーがあります。さらに、ジッパーなので脱ぎ履きが簡単。
【通気性抜群】インソールには防臭効果のある素材を使用しており、通気性抜群です、蒸れにくいですから、どのぐらいの時間にはいても快適。
【柔らかな履き心地】靴の内側には柔らかなPU素材が施されてあるので、足当たりが良く、靴内のムレも防ぎます。衝撃を減らす耐震技術を採用し、長時間歩きの疲れを軽減し、快適な体験をもたらします。
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落札価格8624円
742 入札履歴
終了
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