『オプション追加セット購入ページ（12，320円)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 22時 40分に出品され04月19日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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plus-12320
クロネコ延長保証｜プレミアム5年｜120，001円 〜140，000円｜自然故障＋物損故障(5年間保証) EX-PM11200
¥ 8624
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¥ 8620
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¥ 8618
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新・5年間延長保証 加入(100001円〜120000円)（0001）
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【法人向け】5年間長期安心保証 （PC・PC関連品は3年）対象商品金額 100.001円〜120.000円（税込） 自然故障のみ保証
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¥ 8539
落札価格8624円
723 入札履歴
終了
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