『Neil Young ニールヤング / Young Shakespeare ＜Deluxe Box Set＞(CD+DVD+LP) 輸入盤 〔CD〕【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 03時 14分に出品され03月27日 03時 14分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2021年03月26日 / ジャンル:ロック / フォーマット:CD / 組み枚数:3 / レーベル:Warner Records / 発売国:Europe / 商品番号:9362.488809 / その他:DVD付き， ボックスコレクション， デラックスエディション / アーティストキーワード:Neil Young ニールヤング 二 neil young earth / タイトルキーワード:ヤング・シェイクスピア ヤングシェイクスピア