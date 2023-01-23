『ワニ革 クロコダイル 黒 BWB081AR BAMBI バンビ GREACIOUS グレーシャス 腕時計用 革バンド 国内正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 04時 40分に出品され04月16日 04時 40分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 メーカー：BAMBI バンビ GREACIOUS グレーシャス 製品名：BWB081AR JANコード：4907924632538 サイズ（mm）：ベルト幅-美錠幅 19-15 バンド素材：ワニ革 クロコダイル バンドカラー：黒 仕立て：フランス 機能 付加仕様：長さ:剣先側 : 115mm/美錠側 : 70mm

厚さ : 2mm

抗菌防臭加工 ステンレス美錠

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ ワニ革

クロコダイル

黒

BWB081AR

BAMBI

バンビ

GREACIOUS

グレーシャス

腕時計用

革バンド

国内正規品