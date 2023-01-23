『BAMBI バンビ GREACIOUS グレーシャス ワニ革 カイマン ダークブラウン BWB112BN 腕時計用 革バンド 国内正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 44分に出品され03月26日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：BAMBI バンビ GREACIOUS グレーシャス 製品名：BWB112BN JANコード：4907924632361 サイズ（mm）：ベルト幅-美錠幅 16-14 バンド素材：ワニ革 カイマン バンドカラー：ダークブラウン 仕立て：ヘリ返し 美錠カラー：ゴールド 機能 付加仕様：長さ剣先側):115mm/美錠側):70mm

厚さ:2.5mm備長炭 抗菌防臭加工

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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