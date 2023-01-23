CLASKA DO クラスカ ドー ティーポット＆マグカップセット(急須セット おしゃれ 結婚祝い ギフト 北欧 セット マグカップ 日本製 ブランド 銀婚式 結婚式)【2024年最新】

商品情報

カテゴリー

マグカップ コーヒーカップ マグ コップ カップ スープカップ ティーカップ ティーポット 急須 ポット 食器 洋食器 テーブルウェア ティーウェア 茶器 ペア食器 食器セット



色

ホワイト イエロー グレー 白 黄色



形状

おしゃれ 北欧 北欧風 可愛い かわいい オシャレ 食洗機 食洗機対応 食洗器 レンジ対応 レンジ 持ちやすい シンプル ナチュラル ウッドハンドル ハンドル 茶こし 茶こし付き ストレーナー ステンレス 大容量 木製 スタイリッシュ 波佐見焼 無地 和風 洋風 ロゴ



対象

男性 女性 おとな 大人 父 母 20代 30代 40代 50代 友達 友人 女友達 夫婦 カップル 両親



用途

カフェ 喫茶店 飲食店 コーヒー 紅茶 ティー お茶 自宅用 来客用 普段使い おうちカフェ



ギフト用途

ギフト プレゼント 贈り物 人気 おすすめ 通販 ブランド 引越し祝い 引っ越し祝い 引越祝い 新築祝い 誕生日 誕生日プレゼント クリスマス お祝い 記念日 結婚祝い 銀婚式 結婚式 母の日 父の日 新生活 喜ばれる 実用的 ペアセット ペア ギフトセット



別表記

クラスカドー CLASKA Gallery＆Shop “Do” クラスカ ギャラリー＆ショップ “ドー”