『Patriot Memory Viper Elite II DDR4 3200MHz 32GB (16GB x 2枚) デスクトップ用メモリ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 45分に出品され03月29日 02時 45分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Patriot Memory Viper Elite II DDR4 3200MHz 32GB (16GB x 2枚) デスクトップ用メモリ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
Patriot Memory Viper Elite II DDR4 3200MHz 32GB (16GB x 2枚) デスクトップ用メモリ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8624円
946 入札履歴
終了
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