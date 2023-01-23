『アビレックス トートバッグ 2WAY AVIREX メンズ レディース B4 A4 大容量 大きい 大きめ ミリタリー ブランド 旅行 大人 カジュアル AX3003【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 38分に出品され03月07日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品番号
AX3003
特徴
世界中の軍隊で使用され、強く耐久性に優れるCORDURA Fabricを使用。小物を収納しやすいポケットの多さなど機能性に優れたシリーズです。ミリタリーブランドらしい面構えのデザインになっています。
着脱可能なショルダーストラップが付いているため、トートバッグとショルダーバッグの２WAYで使用できます。
B4サイズを収納可能な大容量モデル。たくさんの書類やPCを収納できるため、デイリーはもちろん、通学・通勤にも最適なアイテムです。
前面のポケットはマチが付いているため、メガネケースやフェイスタオルなどのやや場所を取る小物類も収納可能です。
素材
1050Dナイロン（コーデュラファブリック）×ターポリン
サイズ
横幅:(上)50cm(下)37cm × 高さ:35cm × マチ幅:16cm
重量
約800g
仕様
【前面】
スナップボタンポケット×2
【側面】
オープンポケット×2
【メインルーム】
オープンポケット×3
ペン挿し×3
クッション材入りポケット×1
キーフック×1
【背面】
スナップボタンポケット×1
カラー
クロ / カーキ
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落札価格8624円
827 入札履歴
終了
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