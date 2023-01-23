アビレックス トートバッグ 2WAY AVIREX メンズ レディース B4 A4 大容量 大きい 大きめ ミリタリー ブランド 旅行 大人 カジュアル AX3003【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品番号

AX3003



特徴

世界中の軍隊で使用され、強く耐久性に優れるCORDURA Fabricを使用。小物を収納しやすいポケットの多さなど機能性に優れたシリーズです。ミリタリーブランドらしい面構えのデザインになっています。

着脱可能なショルダーストラップが付いているため、トートバッグとショルダーバッグの２WAYで使用できます。

B4サイズを収納可能な大容量モデル。たくさんの書類やPCを収納できるため、デイリーはもちろん、通学・通勤にも最適なアイテムです。

前面のポケットはマチが付いているため、メガネケースやフェイスタオルなどのやや場所を取る小物類も収納可能です。



素材

1050Dナイロン（コーデュラファブリック）×ターポリン



サイズ

横幅:(上)50cm(下)37cm × 高さ:35cm × マチ幅:16cm



重量

約800g



仕様

【前面】

スナップボタンポケット×2

【側面】

オープンポケット×2

【メインルーム】

オープンポケット×3

ペン挿し×3

クッション材入りポケット×1

キーフック×1

【背面】

スナップボタンポケット×1



カラー

クロ / カーキ