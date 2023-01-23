『セール THE NORTH FACE ノースフェイス タプトレインラップ ユニセックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 07時 07分に出品され03月20日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：THE NORTH FACE
商品名：タプトレインラップ ユニセックス
商品型番：NP12213
カラー：ケルプタン【NP12213KT】、ニュートープ【NP12213NT】、ブラック【NP12213K】
サイズ：F(丈：68cm 幅：134cm)
素材：HYVENT Clear D（2.5層）（表側：ナイロン100％、裏側：ポリウレタンラミネーション）
重量：―
生産国：ベトナム
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落札価格8624円
862 入札履歴
終了
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