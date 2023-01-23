『ノースフェイス-THE NORTH FACE マウンテンソフトシェルフーディ女性用【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 17時 55分に出品され05月01日 17時 55分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
強度のあるナイロンと、伸縮性に優れたポリウレタンをブレンドした薄手のソフトシェルジャケット。撥水加工を施し、多少の雨は弾きます。生地の高いストレッチ性に加え、人間工学に基づいた立体裁断により、複雑な身体の動きにもスムーズに追従。フィット性の高いフードは顔周りの視界を妨げません。登山のみならずクライミングやキャンプなど、アウトドアのさまざまなシーンで活用できる1着です。
【カラー】K(ブラック)、KT(ケルプタン)、TI(ティングレー)
【サイズ】S、M、L、XL(JPNウィメンズサイズ)
＜Ｓ＞身長:150〜160cm、バスト:76〜84cm
＜Ｍ＞身長:155〜165cm、バスト:80〜88cm
＜Ｌ＞身長:160〜170cm、バスト:84〜92cm
＜ＸＬ＞身長:165〜175cm、バスト:88〜96cm
【重量】約195g(Ｍサイズ)
【原産国】ベトナム製
【素材】Apex Softshell Super Light(ナイロン84％、ポリウレタン16％)
【機能】
はっ水加工ソフトシェル／フード口・袖口・裾口バインダー仕様／袖口ランバージャック仕様
2023年春夏モデル
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落札価格8624円
663 入札履歴
終了
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