『国内正規品ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (レッド)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 01時 43分に出品され03月19日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【国内正規品】ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (レッド)



【商品説明】

・直径 128mm 高さ148mm 重さ 約255g

・競技用のトリプルベアリングディアボロ