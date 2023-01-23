『audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 ブラック ATH-SR3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 14分に出品され03月27日 03時 14分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
技適マーク認証済み商品(周波数帯:2.4GHz帯) およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
音響スペースと電気スペースに分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
同梱商品: ケーブル
原産国:ベトナム
骨伝導 集音器 ヘッドホン 無線 スポーツ イヤホン ワイヤレス 集音機能 耳をふさがない 聴覚補助 テレビ用
¥ 8623
HiFiGo DUNU Titan S インイヤーモニター、11mm ダイナミックドライバー HiFi IEMs イヤフォン パワフルサウン
¥ 8623
ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ブラック WF-C
¥ 8623
パナソニック オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 防滴仕様 スポーツ用 シルバー RP-HZ11-S
¥ 8623
Behringer インイヤーモニタリングイヤホン デュアルハイブリットドライバ MMCX端子 ケーブル取り外し可能 MO240
¥ 8623
SONY 密閉型ヘッドホン ブラック MDR-ZX600/B
¥ 8623
PowerLocus Bluetoothオーバーイヤーヘッドホン ワイヤレスステレオ折りたたみ式ヘッドフォン ワイヤレスおよび有線ヘッドセッ
¥ 8623
ソニー PLLシンセサイザーラジオ SRF-T355 : FM/AM/ワイドFM対応 片耳イヤホン付属 ブラック SRF-T355 B
¥ 8623
ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /
¥ 8622
LINSOUL Euphrosyne Litz6タイプ5N-OCC銀メッキケーブル イヤホンアップグレードケーブル (ブルー-ブラッ
¥ 8622
Bluetooth イヤホン ワイヤレス イヤホン 最大32時間連続再生 Bluetooth 5.0 スポーツイヤホン IPX5防水 3D
¥ 8622
LINSOUL Euphrosyne Litz6タイプ5N-OCC銀メッキケーブル 3.5mm/2.5mm/4.4mmプラグとMMCX/0.78mm2pin差し込み設計を
¥ 8622
Invent スターロードスタイルウォークマンHi-Fiステレオイヤホンヘッドセット、オレンジ耳パッド
¥ 8621
国内正規品 SUDIO N2 PRO (サンド) ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 iOS Android 対応 アクティブノイズキャンセリング機能 ANC IPX4レベル 防水設計 北欧デザ
¥ 8621
KZ AS16 Pro 16ユニット ドライバー バランス アーマチュア イヤホン インイヤー モニター ヘッドホン 有線イヤホン iPho
¥ 8621
オーディオテクニカ ATH-ANC300TW (ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応) 完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0
¥ 8621
【国内正規品】完全ワイヤレス Bluetooth イヤホン eoz air BLACK x SILVER イーオージー・エアー ブラックｘシルバー E
¥ 8621
イヤーズオープン 骨伝導イヤホン(ブラック) earsopen WR-3 CL-1001(B)
¥ 8621
落札価格8624円
901 入札履歴
終了
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