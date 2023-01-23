『ソニー イヤホン XBA-C10 : カナル型 バランスド・アーマチュア型 ホワイト XBA-C10 W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 05分に出品され04月01日 00時 05分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
型式:密閉バランスド・アーマチュア型
ドライバーユニット:バランスド・アーマチュア
再生周波数帯域:5-25，000Hz
インピーダンス:24Ω(1KHz)
コード長:1.2m
コードタイプ:Y型
入力プラグ:金メッキL型ステレオミニプラグ
質量: 4g
イヤーピース:ハイブリッドイヤピース (SS，S， M， L)
※当店はAmazonマルチチャネルサービスにより発送を委託しております。
CANARE 同軸ケーブルストリッパ TS100
¥ 8624
テレビスタンド 1homefurnit 移動式 壁寄せテレビスタンド 23-55インチ液晶テレビに対応 ハイタイプ キャスター付き 高さ調整
¥ 8623
TOTO らくらくリモコン ホワイト TCA56#NW1
¥ 8623
On-Q/Legrand 364904-01 Universal Mounting Plate Full Width 並行輸入
¥ 8622
TVON テレビスタンド 壁寄せ 27〜55インチ対応 キャスター付き ハイタイプ 移動式 ラック回転 液晶 TVスタンド テ
¥ 8622
RM-ADP072 交換用リモコン ソニー ブルーレイディスク DVD ホームシアターシステム BDV-T39 BDV-T79 BDV-E1
¥ 8622
マスプロ電工 側面付けマスト金具 PK502K
¥ 8622
Padmate 完全ワイヤレスイヤホン Pamu Mini White
¥ 8621
Dock-RCAケーブル Walkman DR4200
¥ 8621
ヤマハRX-V363 RAV283 WN05810 RX-V365 RAV280 WN05780 RX-V463 RAV285 WN0583
¥ 8621
オーディオケーブル GOTHAM ゴッサム GAC-4/1 Yケーブル (4.4mm5極オス ? RCA×2) (4m)
¥ 8621
[SHG6942]ノーリツ 浴室テレビリモコン RCT-809S本体
¥ 8621
FITUEYES テレビ台 壁寄せテレビスタンド 32-55インチテレビに対応 高さ調節可能 角度調整可能 耐荷重40kg 鉄製 FT-S1
¥ 8621
サンワダイレクト HDMI分配器 1入力2出力 同時出力 4K / 60Hz 対応 HDCP2.2対応 400-VGA013
¥ 8621
ラトックシステム 外部音声出力対応4入力2出力 HDMIマトリックス RP-HDSW42A
¥ 8621
東芝 スピーカー搭載ポータブルCDプレーヤーTOSHIBA TY-P2
¥ 8621
パナソニック 純正BD/DVDレコーダー用リモコン N2QBYB000043
¥ 8621
VIVO 手動フリップダウン天井マウント 13~27インチのフラットスクリーン用 折りたたみ傾斜傾斜屋根 キャビネット下取り付け LCDテレビやモニター用 MOUNT-M-FD27
¥ 8620
落札価格8624円
437 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！