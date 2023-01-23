『ソニー イヤホン XBA-C10 : カナル型 バランスド・アーマチュア型 ホワイト XBA-C10 W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 05分に出品され04月01日 00時 05分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 型式:密閉バランスド・アーマチュア型

ドライバーユニット:バランスド・アーマチュア

再生周波数帯域:5-25，000Hz

インピーダンス:24Ω(1KHz)

コード長:1.2m

コードタイプ:Y型

入力プラグ:金メッキL型ステレオミニプラグ

質量: 4g

イヤーピース:ハイブリッドイヤピース (SS，S， M， L)

※当店はAmazonマルチチャネルサービスにより発送を委託しております。