『EQUALS イコールズ WALL 壁寄せテレビスタンドV3ハイタイプ専用 ポリカーボネートフロアシート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 31分に出品され03月07日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・V3ハイタイプ専用

・・Color:V3ハイタイプ専用

・WALLインテリアテレビスタンドV3ハイタイプ専用のオプションです。

・【サイズ】幅77cmx奥行52.5cmx厚さ0.2cm【重量】約1kg

・【素材】ポリカーボネート

・※床のキズや劣化をするものではありません。