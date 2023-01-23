『Homestar midnight navyホームスター ミッドナイトネイビー 2021年モデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 19時 12分に出品され03月16日 19時 12分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミッドナイトネイビー 2021年版ミッドナイトネイビー 22.86 x 12.7 x 2.54 cm Sega Homestar Matataki Blue

Style:ミッドナイトネイビー 2021年版

専用ACアダプター付属

cSEGA TOYS

原産国:中国

種類:単品