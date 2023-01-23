『ハイパーヨーヨー スターターセット ヨメガバージョン【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 11時 45分に出品され03月13日 11時 45分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイパーヨーヨー スターターセット ヨメガバージョン
【商品説明】
ハイパーヨーヨー スターターセット ヨメガバージョン
・(C)BANDAI 2010
・対象年齢:8歳から
X00475O3WK
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8624円
98 入札履歴
終了
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