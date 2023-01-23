『アウター 【WEB限定】ポリエステル ギャザー ブルゾン -ウォッシャブル-【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 08時 27分に出品され03月03日 08時 27分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:72846165

ショップ:BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS，ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

ブランド:BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS，ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

商品名:【WEB限定】ポリエステル ギャザー ブルゾン -ウォッシャブル-

カテゴリ:ジャケット/アウター>その他アウター

ブランド品番:16256995021

素材:本体；ポリエステル100％ リブ部分；コットン70％ ポリエステル30％

原産国:中国製

カラー:オフホワイト，ブラック

サイズ:FREE

企画ID:1576154，1576153，1576152，1562565，1544607，1544606，1544604，1535034，1532660，1526955，1523702

カテゴリ ファッション

レディースファッション

コート、アウター タグ アウター

【WEB限定】ポリエステル

ギャザー

ブルゾン

-ウォッシャブル-