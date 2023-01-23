『(ノベルティ特典) adidas originals アディダス オリジナルス スタンスミス スニーカー STAN SMITH レディース メンズ 替え紐付き ゴールド刺繍 HQ7054【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 10時 02分に出品され05月04日 10時 02分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日本限定のリミテッドエディション
1973年に誕生以来、タイムレスな名作として愛され続けている伝説的テニスプレイヤーの名を冠したスタンスミス。アイコニックなスタン・スミスの肖像画のシュータンをエンボス加工で表現してミニマルな印象に仕上げつつ、ホワイトを基調としたエクステリアに華やかなゴールドのアクセントを添えてデザイン。シーンを選ばず履けるタイムレスでエフォートレスなスタイルはそのままに、さりげない高級感をプラスした注目の一足です。
・シュータンに肖像画を型押し
・サイドにはゴールドのプリント
・ヒールのゴールド糸のロゴ刺繍
・紐先はゴールドの金具
・着脱可能なインソール
・替え紐が付属
・リサイクル素材を一部使用した製品
片足：約300〜350g
甲材：合成皮革/天然皮革
底材：ゴム底
Made in India
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落札価格8624円
827 入札履歴
終了
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