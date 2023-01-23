『【30％OFFセール】スカート レディース アンパスィ and per se 2023 春夏 新作 ゴルフウェア afs4013e5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 15時 51分に出品され03月28日 15時 51分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 T-on ティーオン アンパスィ レディース

スカート プリーツ切替スカート 撥水 ストレッチ アシンメトリーデザイン ドットエア素材 裏地付き プルオン仕様 ラバー調ロゴ ゴルフウェア

表記サイズ

M(M) L(L) LL(LL)

メーカー対応サイズ

M ウエスト68-74cm

L ウエスト72-78cm

LL ウエスト76-82cm

実寸サイズ

M(M) ウエストまわり67〜74cm ヒップまわり90cm 総丈35cm

L(L) ウエストまわり71〜78cm ヒップまわり94cm 総丈36cm

LL(LL) ウエストまわり75〜82cm ヒップまわり98cm 総丈37cm

ストレッチ 伸縮性 撥水 通気 裏地付 Dカン付 ウエスト伸縮 ウエストゴム入り GREEN METERIAL

東レ社のドットエアを採用したスカート。

松田鈴英プロ・鶴岡果恋プロ・金澤志奈プロ着用予定

スカート プリーツ切替スカート 撥水 ストレッチ アシンメトリーデザイン ドットエア素材 裏地付き プルオン仕様 ラバー調ロゴ

BOTTOMS

MULTI STRETCH・・・多方向に優れた伸縮性の為、様々な動きに対応出来ます。

WATER REPELLENT・・・生地への特殊加工により、雨をはじきます。

VENTILATION・・・通気性に優れ快適な着心地です。

GREEN MATERIAL ケミカルリサイクルポリエステル

秋冬 秋 冬