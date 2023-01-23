『【PREMIUM SALE 30％OFF】Jack Bunny!! by PEARLY GATES ジャックバニー!! ロゴファスナー メンズ 2WAYストレッチ イージーパンツ 262-3136401/23B【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 05時 54分に出品され04月22日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
名称：ジャックバニーメンズパンツ【正規品】
カラー：ブラック010・ホワイト030・ピンク090
素材：ポリエステル92%・ポリウレタン8%
サイズ
４（M・ウエスト 76〜80）わたり幅/約30.5cm
５（L・ウエスト 80〜84）わたり幅/約31cm
６（LL・ウエスト84〜88）わたり幅/約33cm
※カッコ内は、メーカー基本ヌード寸法。
わたり幅は実寸ですので誤差が生じますがご了承くださいませ。
※こちらの商品はパンツのみの販売です。
メーカー正規商品
本体価格:税込￥17，600（税抜￥16，000+税）
発売元：株式会社 ＴＳＩ
※商品は、着用状況、経年、洗濯の仕方等によっては、個人差はありますが「変色」や「色落ち」等が出る場合がありますので、ご了承のうえ、お買い求めください。
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落札価格8624円
419 入札履歴
終了
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