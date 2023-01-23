『原神 げんしん genshin 稲妻 トーマ コスプレ 衣装 cosplay イベント パーティー コスチューム 変装 仮装 mg094【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 10時 23分に出品され04月11日 10時 23分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は新品です。



※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。



構成:コート、ズボン、Tシャツ、ネックレス、手袋、靴カバー、靴下、腰帯、肩飾り、髪飾り、手甲。



材質：ポリエステル生地などで製作しました。



※衣装はオーバーロック処理されてます。

※生地をレーザー照射で焼き切っているので、カットの部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。

また、手つくりのため、若干シミ、塗装欠けなどがございます。

返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。



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