『キャプテンスタッグ スピーディー300UV用スクリーンパネル M-3194【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 14時 09分に出品され03月15日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ スピーディー300UV用スクリーンパネル M-3194
【商品説明】
・サイズ:(約)300×300×H187cm
・原産国:中国
・収納サイズ(約):54×15×15cm
・材質:ウォール: ポリエステル150D(PU1，000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
・重量:(約)2.0kg
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 55.50 cm
重量 : 2.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8623円
42 入札履歴
終了
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