『シリコンパワー microSD カード 1TB class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 4K対応 Nintendo Swi【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 14時 43分に出品され03月14日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シリコンパワー microSD カード 1TB class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 4K対応 Nintendo Swi
【商品説明】
・Class10 / UHS1 U3 / V30 / A1 規格に対応
・Nintendo Switch 動作確認済
・microSDXC 3D Nand採用 1TB
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・最大読込100MB/sの高速転送
・防水、耐衝撃、耐低温/耐高温、耐X線
【サイズ】
高さ : 0.40 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 11.40 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8623円
416 入札履歴
終了
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