『シリコンパワー microSD カード 1TB class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 4K対応 Nintendo Swi【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 14時 43分に出品され03月14日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シリコンパワー microSD カード 1TB class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 4K対応 Nintendo Swi



【商品説明】

・Class10 / UHS1 U3 / V30 / A1 規格に対応

・Nintendo Switch 動作確認済

・microSDXC 3D Nand採用 1TB

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・最大読込100MB/sの高速転送

・防水、耐衝撃、耐低温/耐高温、耐X線



【サイズ】

高さ : 0.40 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。