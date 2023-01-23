『siecle ( シエクル ) RESPONSE JET【 レスポンスジェット 】ニッサン NV100クリッパー / スズキ エヴリィ DA17 (T【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 22時 23分に出品され04月08日 22時 23分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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付属ジェット内容:#N(ノーマルジェット) / #12

レスポンスジェット本体 ジェット(ノーマルジェットを含めた2個 シリコンホース(約1m)

付属品(本体固定ステー・三又・両面テープ・タイラップ等)

適合型式:DA17 R06A(TC) 15.02~