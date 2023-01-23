『Miccostumes 女性 魔女 コスプレ コスチューム 戦闘服 セット 帽子付き 人気 (L)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 06時 56分に出品され03月17日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Miccostumes 女性 魔女 コスプレ コスチューム 戦闘服 セット 帽子付き 人気 (L)



【商品説明】

・サイズ：S、M、L、XL、プラス1X/2X（具体的な情報は商品の説明をご覧下さい）

・セット内容：マント、ドレス、ストッキング、帽子、ベルト、チョーカー、アイパッチ

・可愛い魔法少女のコスプレ衣装！！！仮装、パーティー、誕生日、ハロウィン、クリスマス、部活、文化祭、学園祭、忘年会などで活躍できます。

・商品の写真は全て実物を撮影したものです。ご利用のＰＣ環境などによって色が多少異なって見える場合がございます。ご理解をお願いいたします。

・素材：ユニフォーム生地、サテン、PUレザー、フランネル、スパンデックス



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 29.30 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。