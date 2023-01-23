『猫 ペットキャリーケージ ペットコンテナ クレート 犬用 コンテナ キャリーケース ペットキャリー おしゃれ 上開き 分離式 組立簡単 Ｍ/L サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 23分に出品され03月24日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 適応種小型犬・全猫種

サイズM:長さ50CM 幅33CM 高さ29CM（専用ボウルない）

L:長さ60CM 幅41CM 高さ38CM （専用ボウル付き）

適応種小型犬・全猫種

材 質

本体：ポリプロピレン

ドア：鉄

ロック部・バックル：ABS樹脂

ハンドル部：ポリプロピレン

適応種Mサイズ10KGまで Lサイズ16KGまでお勧め