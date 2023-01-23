『おさかな生活 まぐろ 180g(60g×3袋)×24個 (まとめ買い)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 01時 05分に出品され03月17日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
おさかな生活 まぐろ 180g(60g×3袋)×24個 (まとめ買い)
【商品説明】
・内容量:210ml
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11×2.7×23.5cm
・本体重量:0.21kg
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 29.30 cm
奥行 : 35.29 cm
重量 : 5.69 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8623円
453 入札履歴
終了
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