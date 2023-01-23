『キャリングバッグ GATOR ゲーター MIDIコントローラー用 GK Micro Series ショルダーストラップ付属 GK-1610【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 10時 32分に出品され03月19日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他DJ機材

【商品名】

GATOR ゲーター MIDIコントローラー用 キャリングバッグ GK Micro Series ショルダーストラップ付属 GK-1610



【商品説明】

・ハンドル、ショルダーストラップはもちろん、ケーブルが収納可能なサイドポケットも搭載

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます

・大切なマイクロキーボードを内部のクッションでしっかり保護

・小物機材を持ち運びたいDJプレーヤーの需要に応えて造られたナイロン仕様のマイクロキーボード用のギグバッグ



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 37.70 cm

奥行 : 48.70 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。