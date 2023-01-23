『Providence プロビデンス マイクケーブル R303 CF/CF-CM/CM 2.5m XLR キャノンケーブル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 04分に出品され03月19日 23時 04分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Providence プロビデンス マイクケーブル R303 CF/CF-CM/CM 2.5m XLR キャノンケーブル



【商品説明】

・L/R OUT搭載機器の取り回しに最適なマイク/ラインケーブル

・インサーションケーブルや音声信号をパラレルに振り分けて使用する“Y”ケーブルも標準ラインアップ

・バランスラインで低ノイズかつ高音質を実現

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・低音域から自然な高音域をカバー

・煩雑になりがちな配線もより少ないケーブルで接続



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。