『ソニー PLLシンセサイザーラジオ SRF-T355 : FM/AM/ワイドFM対応 片耳イヤホン付属 ブラック SRF-T355 B【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 54分に出品され04月03日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ワイドFM局を登録済。10個の一発選局ボタンエリア

見やすい4桁液晶&局名表示

ジョグレバーで簡単選局

持ち運びに便利なポケットサイズ

時計表示&めざましタイマー