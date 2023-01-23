『テトラ (Tetra) ガラス リビングキューブ 20 オールインワン水槽 淡水・海水用 (容量 約20L) 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 19時 57分に出品され04月28日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) ガラス リビングキューブ 20 オールインワン水槽 淡水・海水用 (容量 約20L) 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メ
【商品説明】
・LEDライトが水槽内を明るく照らし、水のゆらぎを楽しむことが出来ます
・合わせ目がなくきれいに見えるスタイリッシュなオールインワン水槽が登場
・水中モータ
【共通の注意事項】
※食料品やペットフードの場合、商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。
実際はのガイドラインに基づいた新しい日付の商品をお届けしておりますのでご安心下さい。
※ご質問ご要望は【注文前】お問い合わせフォームか【注文時】ご要望欄にご記載下さい。
確認して返信させていただきます。
・サイズ・色・数量等が商品タイトルに記載がなく不明な場合
・ご指定日に確実にお届けが必要な場合（可否お調べします）
※送料無料のため箱から取り出したお届けや、少し圧縮した発送となる場合がございます。
※商品が提携倉庫在庫の場合は通常よりお時間をいただきますので、ご連絡させて頂く事がございます。
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落札価格8623円
914 入札履歴
終了
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