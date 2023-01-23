『SurfCo(サーフコ) デッキパッド WAX MAT WM-60【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 45分に出品され03月28日 11時 45分に終了予定です。即決価格は8,622円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SurfCo(サーフコ) デッキパッド WAX MAT WM-60"



【商品説明】

・????{?[?h?T?C?Y: 60"

・???e1: MID PANEL x 1set

・???e2: BACK PANEL x 1set

・???e3: RAIL GRIP x 2??



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。