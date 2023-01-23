『ガスト フライトケース GUSTO FLIGHT CASE 20028 フライトケース 46cm B4ファイルサイズ対応 パイロットケース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 01時 23分に出品され03月23日 01時 23分に終了予定です。即決価格は8,622円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ガスト フライトケース GUSTO FLIGHT CASE 20028 フライトケース 46cm B4ファイルサイズ対応 パイロットケース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 23.20 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 3.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ガスト

フライトケース

GUSTO

FLIGHT

CASE

20028

フライトケース

46cm

B4ファイルサイズ対応

パイロットケース