『ナハトマン(Nachtmann) 中皿 クリア ボウル12cm、プレート:28cm ボサノバ ボウル&プレート(ボウル4個+プレート1枚)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 45分に出品され03月25日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,622円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ナハトマン(Nachtmann) 中皿 クリア ボウル12cm、プレート:28cm ボサノバ ボウル&プレート(ボウル4個+プレート1枚)



【サイズ】

高さ : 9.14 cm

横幅 : 28.70 cm

奥行 : 28.96 cm

重量 : 3.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。