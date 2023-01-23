『USB C to HDMI ケーブル 5m， SOEYBAE USB3.1 Type C To HDMI 光ファイバーケーブル，USB C【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 12時 01分に出品され05月01日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,622円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

USB C to HDMI ケーブル 5m， SOEYBAE USB3.1 Type C To HDMI 光ファイバーケーブル，USB C



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。