『KATO Nゲージ W7系 北陸新幹線 はくたか 増結 6両セット 10-1263 鉄道模型 電車【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 45分に出品され03月29日 17時 45分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ W7系 北陸新幹線 はくたか 増結 6両セット 10-1263 鉄道模型 電車



【商品説明】

・JR西日本商品化許諾申請中

・対象年齢 :8才以上



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。