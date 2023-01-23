『バブ エピュール バスエッセンス イランイラン&サンダルウッドの香り 280ml 液体 美容液 保湿 入浴剤【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 03時 24分に出品され04月28日 03時 24分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バブ エピュール バスエッセンス イランイラン&サンダルウッドの香り 280ml 液体 美容液 保湿 入浴剤



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 7.30 cm

奥行 : 19.50 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。