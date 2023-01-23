『PetSafe ドリンクウェル 360 ペットファウンテン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 00分に出品され03月29日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PetSafe ドリンクウェル 360 ペットファウンテン
【商品説明】
・360度どこからでも水を飲むことができる給水器です。流れ落ちてくる水にはたくさんの酸素が取り込まれるため、ワンちゃん猫ちゃんに美味しい水を飲ませてあげることができます。
・サイズ：幅34.3 × 奥行き34.2 × 高さ22cm 重さ約1.5kg 水の容量約3.8リットル
・付属の活性炭フィルターがカルキ臭などの水の嫌なニオイを除去し、水をさらにおいしくします。フォームフィルターでペットの毛などのゴミを取り除きます。
【サイズ】
高さ : 18.80 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8621円
626 入札履歴
終了
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