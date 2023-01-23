『ビルバック デンタルガム 犬用 ビルバックチュウ M 200g 6個セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 55分に出品され03月31日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 牛皮を主原料とした嗜好性のよい犬用デンタルガムです。