『Padmate 完全ワイヤレスイヤホン Pamu Mini White【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 29分に出品され04月01日 09時 29分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 最大再生時間：10時間防水機能：IPX6