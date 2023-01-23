『ミキハウス ダブルビー リュック リュックサック バッグ かばん ロゴ 男の子 キッズ ベビー 子供 60-8225-821 M 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 46分に出品され03月14日 16時 46分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミキハウス ダブルビー リュック リュックサック バッグ かばん ロゴ 男の子 キッズ ベビー 子供 60-8225-821 M 黒
【商品説明】
・(紺)ポリエステル１００％（前ポケット側面：上部）ナイロン１００％(黒)ポリエステル１００％
・(Ｓ)容量 5リットル ／対象年齢の目安 3歳 ～ 4歳 （Ｓ）W20×H27×D11cm(Ｍ)容量 11リットル ／対象年齢の目安 5歳 ～ 6歳 （Ｍ）W24×H35×D13.5cmおなまえネーム付き
・デザインが ダブルＢ らしい配色で、かっこいい ミキハウス リュック です。両サイドや表面、内側にポケットが付いて充実した機能性・ 軽量 な ポリエステルオックス 素材を使用しています。両開きファスナーで開閉、背あてはクッション性のあるメッシュ仕立てで、通気性を考慮。クッシ
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 36.40 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8621円
644 入札履歴
終了
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