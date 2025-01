アウトドア用品 キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント テントシート グランドシート 対応テント:UA-47/CSクラシックス ワンポールテ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

タープテント

【商品名】

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) テント テントシート グランドシート 対応テント:UA-47/CSクラシックス ワンポールテ



【商品説明】

・Compatible Tent: UA-47 / CS Classics One Pole Tent DX Octagon 460UV

・Country of Origin: China

・Material: Polyethylene

・Note: Please use a sheet that is 3.9 - 7.9 inches (10 - 20 cm) smaller than your tent. The same or larger size of a tent will cause rain to build up on the gro



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 33.40 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 2.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。