『イスカ(Isuka) ウルトラライト ダークネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 10時 58分に出品され04月30日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イスカ(Isuka) ウルトラライト ダークネイビー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 13.10 cm
奥行 : 28.70 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8621円
563 入札履歴
終了
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