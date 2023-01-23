『イスカ(Isuka) ウルトラライト ダークネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 10時 58分に出品され04月30日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イスカ(Isuka) ウルトラライト ダークネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 13.10 cm

奥行 : 28.70 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。