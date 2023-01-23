『Audio-Technica オーディオテクニカ パワーケーブル（2.0m） ATPC1000／2.0【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 49分に出品され03月11日 19時 49分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
OFC導体をPVCシースでタイトにホールドした極太φ11のパワーケーブル。 オリジナルデザインのプラグ コネクター採用。 プラグ コネクターはロジウムメッキ処理。 鉛フリーPVCシース採用。※当社規準による。 安全性も重視した電安法準拠。 OFC:Oxygen-Free Copper(無酸素銅)商品スペック定格電圧:AC100V、50/60Hz 定格電流:15A 直流抵抗:8.0mΩ/m コネクター部:3P・ロジウムメッキ非磁性 電源プラグ部:2P・ロジウムメッキ非磁性 電源ケーブル長:2.0m(2.5sq×2芯・外径φ11mm) 質量:約380g送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【4 - 6営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。…
JOLGOO 3.5mm TRSステレオオス→デュアルXLRオススプリッターパッチケーブル 3.3フィート 1m
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落札価格8621円
402 入札履歴
終了
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