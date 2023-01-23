『トミカリミテッドヴィンテージ 1/64 LV-日本車の時代08 スズキ フロンテSS360 太陽の道 テストカー68年式 完成品【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 04時 56分に出品され03月26日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,620円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トミカリミテッドヴィンテージ 1/64 LV-日本車の時代08 スズキ フロンテSS360 太陽の道 テストカー68年式 完成品
【商品説明】
・1/64scale トミカ リミテッド ヴィンテージ TOMICA LIMITED VINTAGE 日本車の時代 Vol.8 スズキ フロンテ SS 360 太陽の道テストカー Suzuki Fronte
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8620円
584 入札履歴
終了
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