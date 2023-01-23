『アルバートルギアのおうち マルチギアコンテナwithポケット (COYOTE， 68L：WP)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 43分に出品され03月06日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,620円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルバートルギアのおうち マルチギアコンテナwithポケット (COYOTE， 68L：WP)



【商品説明】

・底部にターポリンを使用



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 36.70 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 1.87 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。